Nieuwe kleuterschool in Walfergem

Asse kreeg de voorbije jaren extra middelen van de Vlaamse overheid om het capaciteitstekort aan te pakken in het basisonderwijs. Met dat geld is onder meer de nieuwe kleuterschool gebouwd in Walfergem. Het nieuwe gebouw is al een paar maanden in gebruik. Dit weekend kwam minister van Onderwijs Hilde Crevits samen met de school en het gemeentebestuur het lintje doorknippen. “De oude beschutte werkplaats werd omgevormd tot een nieuwe kleuterschool bestaande uit 8 extra kleuterklassen, een refter, een binnenspeelruimte, een zorglokaal en een leraarskamer”, legt schepen van Onderwijs Edwin Fabri uit. “Er werden twee buitenruimten voorzien: een verharde speelplaats met mooie grote luifel en een speelweide.”

Foto's: Dirk Casteleyn