Nieuwe lekkernij: frieten met aardbeiensaus

Zoetebekken moesten zondag in Roosdaal zijn. In het Provinciaal Proefcentrum stelden aardbeientelers er al voor de 62ste keer hun vruchten tentoon naar aanleiding van de Dag van de Aardbei. Er waren natuurlijk ook proeverijen, rondleidingen, culinaire demonstraties en, extra speciaal dit jaar: frieten met aardbeiensaus.

Het Provinciaal proefcentrum in Pamel was zondag één grote smultuin. De aardbei stond centraal en daar kan je ook onverwachte dingen mee doen. Saus maken om je frieten in te doppen bijvoorbeeld. Bezoeker Ishak Fathi uit Liedekerke is alvast grote fan: "Je proeft heel hard de aardbei en het heeft zo precies een smaak van aardbei met mayonaise samen. 't Geeft een extra touch aan je frietjes."

Al voor de 62ste keer was er ook een nationale aardbeiententoonstelling. Een jury keurt de aardbeien op kleur, dikte en vorm. En met 98 punten op 100 was Etienne Elpers uit Roosdaal de verdiende winnaar. Zijn geheim? De aarbeien met liefde behandelen!