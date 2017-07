Nieuwe maatschappijen kiezen voor Zaventem ondanks Brusselse geluidsnormen

Onlangs streken Wow Air en Cobalt Air neer op Zaventem, dat zijn twee lagekostenmaatschappijen. Vanaf oktober zal ook Hainan Airlines 3 keer per week tussen Brussel en Shangai vliegen. Qeshm Air vliegt sinds eind juni wekelijks naar Teheran. Vanaf deze maand vliegt Rwandair drie keer per week naar Kigali. Vanaf oktober zal ook Hainan Airlines 3 keer per week tussen Brussel en Shangai vliegen. Tot slot besloot Emirates om vanaf ­de winter een tweede dagelijkse vlucht naar Dubai in te leggen. Het lijkt of de strengere Brusselse geluidnormen geen invloed hebben op de aantrekkingskracht van Brussels Airport. Zo verwelkomde de luchthaven in juni 2,2 miljoen passagiers wat opnieuw een record is.

Wel klappen bij vrachtvervoer

Enkel bij het vrachtvervoer was er in juni een daling van 16%. Dit is voornamelijk het gevolg van de cargomaatschappijen Yangtze River Express en Air Cargo Global. En volgens Brussels Airport dreigt binnenkort een derde cargomaatschappij België te verlaten omwille van de geluidsnormen.

Geluidsnormen fnuiken concurrentie

Door de geluidsnormen is er alleen voor 7 uur ruimte voor nieuwe maatschappijen, dat is dus midden in de boetetijd. Ryanair-topman Michael O’Leary zegt in De Standaard dat dit ook de reden is waarom de gevestigde luchtvaartmaatschappijen niet echt een probleem maken van de strengere geluidsnormen. Ze beschermen hen als het ware tegen nieuwe concurrentie