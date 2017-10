De Beverse CD&V-afdeling trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar naar de kiezer onder de naam ‘Thuis in Bever - Chez nous à Biévène’. Met een tweetalige lijst - goedgekeurd door de nationale partijtop - hoopt de CD&V ook de Franstalige inwoners in de faciliteitengemeente voor zich te winnen.

Nieuwe naam CD&V in Bever: 'Thuis in Bever - Chez nous à Biévène'

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 doet zich in Bever een politieke aardverschuiving voor. CD&V, al jaren onaantastbaar in de faciliteitengemeente, krijgt plots de hete adem van Open voor de Mens in de nek. Het kartel tussen Open VLD en Dichter bij de Mens haalt maar liefst 44% van de stemmen binnen. In het CD&V-kamp is het ongeloof groot.

De christendemocraten willen in 2018 niet opnieuw een blauwtje lopen. Daarom trekt het met de tweetalige lijst 'Thuis in Bever Chez nous à Biévène' naar de kiezer. Inhoudelijk verandert er niet veel. 'Thuis in Bever - Chez nous à Biévène' blijft onder CD&V-vlag varen, al dringt verjonging zich op. Zo is het niet zeker of burgemeester Luc Deneyer voor een vierde ambtstermijn gaat.

Straks meer in ons nieuws.