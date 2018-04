Nieuwe opdoffer voor Uplace

Uplace moet opnieuw een opdoffer verwerken. De verlopen handelsvergunning die het omstreden winkelcomplex in Machelen opnieuw activeerde volgens een decreet van de Vlaamse regering, is volgens het Grondwettelijk Hof onrechtmatig.

In 2016 voerde Vlaanderen nieuwe regels in voor de handelsvergunning. Die vervalt namelijk wanneer er gedurende een bepaalde periode geen activiteiten zijn. Maar Vlaanderen vindt dat die handelsvergunning geschorst kan worden als er langdurige procedures lopen tegen een project, wat bij Uplace al jaren het geval is.

Onder meer Vilvoorde trok naar Het Grondwettelijk Hof tegen het decreet, dat volgens de stad een voorkeursbehandeling geeft aan Uplace. Het Hof geeft Vilvoorde nu gelijk en vernietigt de retroactieve regeling in het Vlaamse decreet omdat er geen sprake is van “uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang.”

Volgens Vilvoords burgemeester Hans Bonte heeft Uplace nu geen enkele vergunning meer. Hij wil dat er snel duidelijkheid komt, want door de uitspraak ontstaat er meer en meer chaos. Want niet alleen het winkelcomplex, ook andere dossiers rond ruimtelijke projecten in de omgeving raken alsmaar verder geblokkeerd.