Nieuwe parkgids voor Kasteel van Gaasbeek

Voor de parkgids sloegen het Kasteel van Gaasbeek, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei sloegen de handen in elkaar. De parkgids bevat een kaartje van de prarken van Gaasbeek en Groenenberg, alsook interessante en leuke weetjes over bijvoorbeeld ijskelders, verdwenen namaakgrotten of sterrenbossen. De parkgids is tot slot geïllustreerd met prachtige foto's van de domeinen.

De parkgids Gaasbeek en Groenenberg is gratis te bekomen aan de balie van het Kasteel van Gaasbeek of te downloaden via deze website.