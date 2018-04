SInds vorig weekend kunnen reizigers hun auto parkeren op de nieuwe comfortabele parking aan het station van Liedekerke. Op die parking is plaats voor welgeteld 307 auto's. Vanaf 16 april is ook de nieuwe overdekte fietsenstalling gebruiksklaar.

Nieuwe parking station Liedekerke is klaar

De parking en de fietsenstalling aan het station van Liedekerke worden bewaakt door camera's. De beelden van die camera's komen toe in het Security Operations Center (SOC), de controlekamer van Securail, dat is de veiligheidsdienst van de NMBS. De NMBS en de gemeente Liedekerke willen dat reizigers die met de fiets of auto naar het station komen, deze veilig en comfortabel kunnen parkeren.

De NMBS hecht veel belang aan de mobiliteit van de reizigers en investeert daarom volop in de uitbreiding en vernieuwing van haar stationsparkings voor auto's en fietsen. Als er goede parkeervoorzieningen zijn, zetten reizigers ook sneller de stap naar het openbaar vervoer, luidt de redenering.

In het voorjaar werken NMBS en Infrabel de perrons verder af met nieuwe luifels, schuilhuisjes, zitjes, energiezuinige led-verlichting en luidsprekers. Ook de liften zullen dan in dienst worden gesteld zodat de perrons optimaal toegankelijk zijn. De reizigersonderdoorgang krijgt een nieuwe vloer- en wandbekleding en nieuwe trappen met leuningen.