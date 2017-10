Nieuwe plek voor sport en cultuur op Bosveldsite Machelen

In Machelen is dit weekend de nieuwe Bosveldsite geopend. Op de site is er plaats voor sport en cultuur.

Het oude J. Derooverstadion in Machelen ging een tijd geleden tegen de vlakte. De infrastructuur was compleet verouderd. Ook de gemeentelijke feestzaal voldeed niet meer aan de wettelijke normen. De gemeente besliste daarom een nieuw vrijetijdscentrum te bouwen op de Bosveldsite. Op de site zijn er extra sportvelden aangelegd, een nieuwe kantine en er is ook plaats voor cultuur in een zaal die daartoe speciaal is uitgerust. Voor de verenigingen is er ook een nieuwe polyvalente zaal. De basis van de nieuwe site is nu klaar. De komende jaren zal ze nog verder worden ontwikkeld.