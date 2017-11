Nieuwe railpads voorgesteld in Dilbeek

Dilbeek kreeg vandaag de Europese primeur van de nieuwe generatie railpads. “Deze rubberen matjes liggen tussen de sporen en de betonnen dwarsliggers en zorgen voor een geluidsdemping van gemiddeld -3 decibel. Dat wil zeggen dat de nieuwe railpads de geluidshinder van het treinverkeer halveren in vergelijking met de vorige railpads. Het is de bedoeling om op termijn het volledige Belgische spoorwegnet hiermee uit te rusten”, legt Thomas Baeken van Infrabel uit. In februari 2017 startte de productie van de nieuwe, geluidsdempende railpads. Momenteel is zo’n 40 kilometer spoor ermee uitgerust. Bedoeling is om deze railpads te installeren telkens wanneer er spoorvernieuwingen gepland zijn. Infrabel is daarmee naar eigen zeggen een voortrekker in Europa. Concreet kan de infrastructuurbeheerder ongeveer tussen 100 en 150 kilometer spoor per jaar uitrusten met de nieuwe railpads. Dat komt neer op het vervangen van zo’n 300.000 dwarsliggers per jaar.

Foto: Infrabel en François de Ribaucourt