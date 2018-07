Nieuwe reeks op RINGtv: Op kamp in de Rand

RINGtv start vanavond met een nieuwe reeks: Op kamp in de Rand. Want heel wat jeugdbewegingen vertoeven ook deze zomer op kamp in onze regio. De KLJ uit Bazel bijt de spits af. Zij dollen en ravotten in de scoutslokalen in Sint-Genesius-Rode.

De pinguïndans weerklinkt door de boxen als we richting de scoutslokalen van Sint-Genesius-Rode wandelen. Hét signaal voor de 40 KLJ’ers uit het Oost-Vlaamse om alles te laten vallen en beginnen te dansen. Plezier maken en lachen, niets moeten maar alles mogen, zo hoort een kamp te zijn.

“Mijn mama is hier niet, dus ik kan doen wat ik wil. Er is wel nog de leiding, maar dat is toch anders dan dat mijn mama hier op mijn vingers zit te kijken,” lacht Lowie.

De KLJ’ers vinden Sint-Genesius-Rode een schitterende locatie. Een ideale plek om spelletjes te spelen. Vandaag staan er ruige spelletjes op het programma.

“Ritsen noemt het spel. De eerste gaat op zijn buik liggen en de tweede gaat op zijn handen en knieën staan. Buik, handen-knieën, buik, handen-knieën, enzovoort. Best zwaar, maar als je KLJ kent weet je dat we net dat zo graag doen. Je vuil maken, dat hoort bij een kamp,” zegt Nell.

Verder zijn ze ook al gaan fietsen in de bossen en is er een daguitstap gepland naar het provinciedomein in Huizingen. Het volledige avontuur van de KLJ van Bazel in Sint-Genesius-Rode zie je vanavond in ‘Op kamp in de Rand’, na het Nieuws.