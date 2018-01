Nieuwe regeling voor 100 buslijnen in Vlaams-Brabant

Vandaag start de nieuwe dienstregeling voor de bussen van De Lijn in Vlaams-Brabant. “Er zijn wijzigingen in de hele provincie”, legt Joachim Nijs van De Lijn Vlaams-Brabant uit. “Heel wat lijnen krijgen nieuwe doortochttijden, enkele lijnen hebben licht aangepaste reiswegen. Een aantal haltes draagt vanaf januari een nieuwe naam, sommige andere haltes worden verplaatst. Daarnaast wijzigt de reisweg van enkele buslijnen. Dat is onder andere het geval in Itterbeek op lijn 810 en in Hoeilaart op meerdere lijnen. Ook enkele haltes in onze provincie veranderen van plek of van naam. Tot slot blijft bus 222 rijden tussen Vilvoorde en Zaventem, maar met een gewijzigde dienstregeling.” Alle informatie over de gewijzigde dienstregeling vind je op www.delijn.be/aanpassingen. Wie zelf z’n reis wil uitstippelen, kan dat met de routeplanner op www.delijn.be.

Foto: Arno Janssens