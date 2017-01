Nieuwe sporthal voor PIVO

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Asse hebben samen zo'n 4 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw op de site van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) van een nieuwe sporthal die sinds deze week in gebruik genomen wordt. Het PIVO in Asse huisvest onder meer een politie- en brandweerschool.

De nieuwe sporthal was volgens gedeputeerde Tom Dehaene nodig om de leerlingen van de politie- en brandweerschool zo goed mogelijk voor te bereiden op hun job. "We beschikten tot dusver immers niet over een fatsoenlijke sportinfrastructuur. Bovendien kreeg het PIVO er een aantal taken bij zoals het afnemen van het federaal geschiktheidsattest voor de brandweer, sportproeven voor de brandweer en ingangsproeven voor de politie. Er was ook grote behoefte aan extra klaslokalen voor ons stijgend aantal opleidingen", aldus Dehaene. Ook enkele scholen en sportverenigingen uit Asse kunnen er op bepaalde tijdstippen terecht.