Nieuwe taalbanners aan scholen Sint-Pieters-Leeuw

Sinds gisteren prijkt aan de poort van alle scholen in Sint-Pieters-Leeuw een nieuwe banner. Met de slogan 'Samen spreken we Nederlands op school' willen de scholen en het gemeentebestuur de nieuwe taalbeleidsvisie die alle Leeuwe scholen ondertekenden, bekendmaken bij het publiek.

In de taalbeleidsvisie staan afspraken over het gebruik van het Nederlands op school en de omgang met meertaligheid bij de anderstalige kinderen en hun gezin. De stuurgroep, bestaande uit de dienst Onderwijs, de dienst Integratie en de directies van de Leeuwse scholen, kreeg hiervoor ondersteunig en vorming van het Agentschap Inburgering en Integratie.

"Met behulp van de slogan willen we aangeven dat zowel de gemeente als alle Leeuwse scholen achter dit taalbeleid staan en dat Nederlands leren en oefenen vooral een positieve beleving moet zijn waarin zowel scholen, ouders als anderstalige en/of Nederlandstalige kinderen en hun gezin een belangrijke rol spelen. We willen dus niet alleen de kinderen aanmoedigen om Nederlands te spreken op school, maar ook hun ouders en de rest van het gezin", zegt schepen van onderwijs, Gunther Coppens.

"De nadruk op samen Nederlands spreken op school is belangrijk", zegt ook schepen van Vlaams Beleid en integratie, Marleen De Kegel. "In onze communicatie willen we immers met respect voor de moedertaal het gebruik van het Nederlands stimuleren. Het aanbieden van voldoende oefenkansen Nederlands door zowel de scholen als door de gemeente is daarbij een belangrijke stap."