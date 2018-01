Nieuwe trajectcontroles in Sint-Pieters-Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw gaat op verschillende plekken in de gemeente nieuwe camera’s met automatische nummerplaatherkenning installeren. Er komen toestellen in Vlezenbeek, Ruisbroek en Sint-Pieters-Leeuw. Vandaag heeft de gemeente al 12 toestellen op haar grondgebied.

Sint-Pieters-Leeuw plant toestellen met trajectcontrole op de Postweg, tussen de grens met het Brussels Gewest en de bebouwde kom. Daar geldt een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur. Iets verderop aan de Lenniksebaan komt trajectcontrole tussen de gewestgrens en het kruispunt met de Pedestraat. Het zijn beide drukke invalswegen richting de Erasmusrotonde en het op- en afrittencomplex van de Brusselse Ring.

Verder komt er op de Bergensesteenweg tussen de Albert Van Cotthemstraat en de Georges Witthouckstraat trajectcontrole waar je 50 kilometer per uur mag. In Ruisbroek komen tot slot ANPR-camera’s die het zware verkeer in de gaten houden. Als de tijd tussen twee meetpunten te kort is, is er geen sprake van lokaal verkeer dat er komt laden en lossen. Die camera’s komen aan de Humaniteitslaan, Fabriekstraat en Vorstsesteenweg.