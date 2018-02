Nieuwe variëteit moet Schaarbeekse kriek redden

De Schaarbeekse kriek is een gegeerd goed: in een regulier oogstjaar is er zo’n 2 ton inlandse kriek beschikbaar, terwijl de kriekbrouwerijen in totaal wel 700 ton nodig hebben voor de productie van het vloeibare lekkers. Bovendien is ook de manuele pluk van Schaarbeekse krieken behoorlijk tijdsintensief. De brouwerijen bedienen zich al enkele jaren noodgedwongen van ingevoerde krieken uit Oost-Europa, maar door een stijging van de lonen in de landen van herkomst, worden ook die krieken duurder.

Het proefcentrum van de provincie Vlaams-Brabant en de Hoge Raad van Ambachtelijke Lambiek- bieren proberen daarom nu een nieuwe variëteit te ontwikkelen: kriekelaren die in haagvorm geplant kunnen worden en dan ook machinaal in plaats van manueel gesnoeid en geoogst kunnen worden. Dat zou het rendement op 6 tot 8 ton per dag kunnen brengen, terwijl een manuele plukker aan het eind van de dag maximaal 40 kilo oogst.

Als basis voor het kweekprogramma is het proefcentrum op zoek naar zaailingen van Schaarbeekse krieken. Volgens de initiatiefnemers zijn deze nog in heel wat tuinen in de regio te vinden. Wie wil helpen om de toekomst van de kriek te waarborgen, kan mailen naar proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be

RINGtv maakte vanmiddag een smakelijke trip naar lambiekbrouwerij Boon in Lembeek, deelgemeente van Halle. Mis de reportage niet in ons nieuws vanavond.