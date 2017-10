Nieuwe veiligheidscel om radicalisering voor te zijn

De bedoeling van de nieuwe veiligheidscel is dat alle bruikbare informatie rond radicalisering goed doorstroomt en correct wordt opgevolgd. Ook zet de nieuwe veiligheidscel in op expertise-uitwisseling, sensibilisering, preventie en vorming en opleiding qua radicalisering.

Het grote publiek kan ook gebruik maken van de nieuwe cel door informatie te melden. Soms gebeurt het dat signalen rond een persoon voor ongerustheid zorgen, zonder dat het gerechtvaardigd is om de dienst 101 te contacteren. In dat geval is er het meldpunt bij de nieuwe veiligheidscel.

Alle informatie over het meldpunt is te vinden via de politiezone TARL, die naast de vier gemeenten een volwaardige partner is in de nieuwe structuur. www.tarl.be