Nieuwe voorschoolse kinderopvang voor Halle

Deze zomer gaat in de Goudvinkenlaan in de Sint-Rochuswijk in Halle een nieuwe groepsopvang van start. Daardoor komen er 18 extra opvangplaatsen bij voor baby’s en peuters tussen 0 en 3 jaar. Het project kan gerealiseerd worden door een samenwerking tussen de stad Halle, OCMW Halle, Woonpunt Zennevallei en de dienst onthaalouders van Landelijke Kinderopvang.

In Halle is er al jaren een groot tekort aan betaalbare kinderopvang voor baby’s en peuters. Dat komt omdat de Vlaamse Overheid vooral de centrumsteden financiële steun biedt voor uitbreiding van de kinderopvang. Daardoor blijft Halle in de kou staan. De nood aan kinderopvang is echter zeer groot waardoor het stadsbestuur zelf bijkomende plaatsen creëert.

OCMW Halle zal een woning huren van Woonpunt Zennevallei en die ter beschikking stellen van de dienst onthaalouders van Landelijke Kinderopvang die er de kinderopvang zullen organiseren. De stad Halle trekt en ondersteunt het project financieel. Het project komt er niet alleen omwille van het tekort aan kinderopvang, maar ook omwille van het terugdringen van kinderarmoede, het bevorderen van de integratie en het stimuleren van de Nederlandse taal. Door Nederlandstalige opvang te organiseren krijgen de kinderen, maar ook de ouders de Nederlandse taal mee.

In navolging van kinderopvang ’t Ravotje, dat een 2-tal jaar geleden werd opgestart, zal het OCMW van Halle de woning in de Goudvinkenlaan ter beschikking stellen aan 2 samenwerkende onthaalouders, aangesloten bij de dienst onthaalouders van Landelijke Kinderopvang. De onthaalouders zullen de dagelijkse werking op zich nemen en hierbij de ondersteuning krijgen van Landelijke kinderopvang. De helft van de plaatsen wordt voorbehouden voor mensen in kwetsbare situaties. Er worden echter niet enkel plaatsen voorbehouden voor OCMW- cliënten, maar ook voor sociale huurders.