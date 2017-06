Nieuwe website brengt toeristische troeven Pajottenland en Zennevallei in kaart

Vier regio-organisaties die het Pajottenland en de Zennevallei promoten stelden vandaag in Ternat een nieuwe website voor die de toeristische troeven en de geneugten van de regio in kaart brengen. www.ontdekpajotzenne.be wijst je de weg naar meer dan 350 natuur- en erfgoedplekjes én plekjes waar het goed eten en/of drinken is. Bovendien is de site een handig instrument voor de smartphonegebruiker.

"Er bestaan momenteel al verschillende websites, tijdschriften en foldertjes over wat je allemaal kan beleven in het Pajottenland en de Zennevallei. Maar echt een mobiele website en een tool voor je smartphone was er eigenlijk nog niet. Op dat vlak hinkten we achterop in vergelijking met andere toeristische regio’s”, zegt Karen Van Buggenhout van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. Van de Dreef in Ternat en café de Cam in Gooik tot de Malakoff-toren in Lembeek en de Heetveldemolen in Tollembeek: je vindt er voortaan alles over op www.ontdekpajotzenne.be. En niet alleen de bekende trekpleisters staan vermeld, je ontdekt er ook gezellige cafeetjes en fijne picknickplekjes.