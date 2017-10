Nieuwe wegmarkeringen op E40 Kraainem zorgen voor vlotter verkeer

Minister van Mobiliteit en Openbare Ben Weyts kondigde vorig jaar al enkele aanpassingen van de wegmarkeringen op de drukke knooppunten van de Ring rond Brussel (R0) aan. Toen werden de markeringen aan de A201 (tussen de Ring rond Brussel en de luchthaven van Zaventem) aangepast. In juni 2017 werden de markeringen op de E40 vanuit Leuven richting Ring rond Brussel aangepast. Er volgen nog zes andere locaties.

Het volgende knelpunt dat wordt aangepakt is in Kraainem. Het verkeer dat vanuit Brussel op de E40 richting Luik/Leuven op de uiterst linkse rijstrook rijdt (bijv. om zich naar Leuven te verplaatsen), zal niet meer rechts moeten invoegen. De uiterst linkse rijstrook zal voortaan verder doorlopen. Ook het verkeer dat op de rechterrijstrook rijdt krijgt beter de kans om in te voegen. Dit zal minder weefbewegingen en vlotter en veiliger verkeer tot gevolg hebben. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts: “Door de bestaande wegbreedte opnieuw in te delen naar gebruik, zorg ik ervoor dat alle rijvakken optimaal gebruikt worden. Men doet soms meewarig over zogenaamde ‘verfpotmaatregelen’. Maar in de praktijk zorgen deze kleine, slimme investeringen voor een vlotter en veilig verkeer”, aldus Weyts. Naast de ingreep aan de E40 in Kraainem worden er de komende maanden nog zes locaties aangepast. Meer info daarover op www.werkenaandering.be/quick-wins.