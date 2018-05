Nieuwe wending voor onderzoek naar Bende van Nijvel

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel verhoorden de speurders deze week een nieuwe kroongetuige. Die bracht hen op een nieuw spoor over de mogelijke identiteit van De Reus, de aanvoerder van de bende.

Sinds de speurders de nieuwe kroongetuige verhoorde, zitten ze op een nieuw spoor. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het spoor leidt naar de extreemrechtse organisatie Westland New Post (WNP), die in de jaren tachtig actief was.

De getuige, die anoniem wil blijven, was zelf lid van WNP. Hij vertelde de speurders over trainingskampen met gevechts- en camouflagetechnieken in het Zoniënwoud en over hoe die technieken overeen komen met wat de Bende van Nijvel deed.

De overste van de getuige bij WNP was Brusselaar Michel Libert. Nadat de getuige een paar jaar geleden voor het eerst de beruchte robotfoto van de Reus van de Bende zag, was hij meteen overtuigd dat Michel Libert de Reus is. De voorbije jaren legden de speurders Libert al meermaals op de rooster, maar hij ontkent alle betrokkenheid.



De Bende van Nijvel pleegde halfweg de jaren tachtig bloedige aanslagen waarbij in totaal 28 mensen om het leven kwamen. Acht daarvan vielen in onze regio: vijf bij de overval op de Delhaize in Overijse, één bij de overval op de Colruyt in Halle, één bij de overval op de Delhaize in Beersel en één bij een overval op een restaurant, ook in Beersel.