Nieuwsneus College Vilvoorde strikt Udo voor interview

Enkele nieuwsneuzen halen vandaag zelfs ons avondjournaal. Een leerling uit het nieuwsneuzenteam van Het College in Vilvoorde trok zondag naar de première van de nieuwe theatertour van zanger Udo in Cultureel Centrum Bolwerk in Vilvoorde. Na afloop wist hij de Zaventemse artiest zelfs bij de kraag te vatten voor een interview over zijn band met onze regio.

In ons nieuws vanavond zie je een stukje van het meer dan geslaagde concert én van Christophes interview met Udo.

Hier lees je het volledige nieuwsartikel van de nieuwsneus:

De warmste stem van het land heeft een gloednieuw Nederlandstalig album uitgebracht. ‘Over Prinsen, Over Draken’ bevat elf emotionele songs die de deur van je hart openen. Met ondertussen al een nieuwe single 'Wat als je God zag' uit, heeft de Vlaamse icoon de smaak te pakken. Hij trapte zijn gloednieuwe tournee af op zondag 11 februari in cc het Bolwerk in Vilvoorde.

Na zes jaar wachten, heeft Udo Mechels een nieuwe cd uitgebracht "Over Prinsen, Over Draken". In navolging van dit uiterst ontroerend mooi Nederlandstalig album toert Udo nu langs Vlaamse cultuurcentra: een live set waar de zanger maar al te graag een blik intimistische songs opentrekt, maar waar er ook ruimte is voor ambiance. Muziek met een lach en een traan. En dat heeft hij zeker gedaan in Vilvoorde waar hij een "thuismatch" speelde. Het hele publiek ging op in de Vlaamse klassiekers en intieme songs van de woordkunstenaar Udo. Maar ook wereldklassiekers van Adele en Prince kwamen aan bod. Mensen die nog tickets willen bemachtigen zullen snel moeten zijn om deze prachtshow te kunnen bewonderen op andere locaties: dat kan via udo.be.