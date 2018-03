Nieuwsneuzen duiken laatste wedstrijdweek in!

Onze Nieuwsneuzen gaan volgende week hun laatste week in als journalist voor Ring TV. Volgende week vrijdag om middernacht sluiten we de wedstrijd af. Totnogtoe deden ze het schitterend. De tien deelnemende scholen bezorgden ons samen al meer dan 170 nieuwsberichten.

Het scorebord op de Nieuwsneuzenpagina van onze website wordt druk bekeken. Om het extra spannend te houden, werken we het scorebord op onze website volgende week niet meer bij. Zo kunnen we de winnende klas op maandag 26 maart verrassen met het goeie nieuws dat ze een fuif hebben gewonnen.

Met nog zeven dagen te gaan is dit de stand. Het College van Vilvoorde blijft eerste in het klassement met 43 punten. Het Heilig-Hart & College van Halle is tweede met 31 punten. Derde is het Heilig Hartcollege uit Wezenbeek-Oppem met 20 punten. Op de vierde plek staat Sint-Martinus uit Asse. Het Atheneum van Halle en Don Bosco Groot-Bijgaarden staan samen vijfde. U kan onze nieuwsneuzenwedstrijd hier volgen.​