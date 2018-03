Nieuwsneuzen ploggen om themadag rond duurzaamheid te promoten

Ploggen is dé nieuwe hype in sportland en staat voor joggen terwijl je afval opraapt van de grond. Ploggen is een samentrekking van joggen en ploka. Dat Zweedse woord betekent verzamelen. De Nieuwsneuzen van de Sint-Martinusschool in Asse probeerden de sport vanmorgen uit.