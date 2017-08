Nieuwste album Willy Sommers meteen een topper

'Boven de wolken', het nieuwste album van Willy Sommers uit Lennik, doet het heel goed. Het album komt vanuit het niets binnen op nummer 3 in de Album top 200 en op nummer 1 bij de Belgische albums.

De zanger uit Lennik kon zich geen beter verjaardagsgeschenk bedenken. Onlangs vierde WIlly Sommers zijn 65ste verjaardag. Hij deed dat onder andere met de voorstelling van een nieuw album, 'Boven de wolken'. En dat album laat meteen van zich spreken. De platenfirma van Sommers laat weten dat 'Boven de wolken' vanuit het niets binnenkomt op nummer 3 in de Album top 200 en op nummer 1 bij de Belgische albums. Willy Sommers zelf is uiteraard bijzonder blij met het nieuws, dat laat hij intussen al weten via facebook.

'Boven de woken' bevat onder andere de jongste singles van Willy Sommers, 'Geen probleem' en 'Zeg dus niet hallo'. Intussen staat Willy Sommers al bijna 50 jaar op de planken. Van stilzitten is vorlopig geen sprake want jaarlijks verblijdt WIlly Sommers zijn fans nog met ongeveer 200 concerten.