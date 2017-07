Sinds maandag is een deel van de rijstrook in de richting van Ninove afgesloten na een onderspoeling. Dat betekent dat er water onder de rijweg stroomde. Ondertussen is dat water verdwenen. Het gat in het wegdek zal voorlopig gedicht worden met klinkers. Volgende week gaat de rijstrook opnieuw voor 1 dag toe, dan wordt het gat definitief gedicht met asfalt.