NMBS organiseert fietsdiefstalpreventie in station Halle

NMBS beschikt vandaag in alle stations over in totaal meer dan 90.000 fietsplaatsen. Het is net die grote concentratie die ervoor zorgt dat stations een hotspot voor fietsdiefstallen zijn. Om dat probleem aan te pakken organiseert NMBS samen met de lokale partners van 22 tot en met 28 april 2017 in verschillende stations een sensibiliseringsactie. Vandaag dus in Halle.

Voor NMBS zijn veiligheid en comfort van de reizigers prioriteiten. Daarom investeert NMBS volop in degelijke fietsrekken, overkappingen en verlichting. Bepaalde fietsparkings beschikken ook over camera’s of toegangscontrole en ook fietspunten dragen hun steentje bij aan de netheid en veiligheid.

Deze tips zullen vandaag in Halle gegeven worden:

• Laat je fiets graveren. Het is een efficiënte manier om dieven af te schrikken en om de eigenaar van een gestolen fiets terug te vinden. Gemerkte fietsen worden beduidend minder snel gestolen.

• Parkeer je fiets altijd in een fietsenstalling (en niet zomaar ergens in de stationsbuurt).

• Zet je fiets goed op slot (bij voorkeur een ringslot in combinatie met een degelijk beugelslot of kettingslot)

• Als je fiets toch wordt gestolen, doe daar dan steeds zo snel mogelijk aangifte van bij de politie. Fietsdieven rekenen erop dat je geen aangifte doet en kunnen zo hun gang blijven gaan. Verdachte handelingen van personen in fietsenstallingen bij stations kunnen worden gemeld bij het Security Operations Centre van NMBS op 0800 30 230