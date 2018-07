Er zit nog altijd botulisme in het water van de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. "De maatregelen die de gemeente nam, blijven dan ook van kracht," zegt burgemeester Luc Deconinck.

Nog altijd botulisme in Zuunbeek, vissterfte in Colomavijver

Twee weken geleden werd er botulisme vastgesteld in het water van de Zuunbeek. De ziekte treft vooral watervogels. Die krijgen verlammingsverschijnselen, eerst in de poten, nadien in de vleugels en kop. Uiteindelijk verdrinken omdat ze door de verlamming hun kop niet meer boven water kunnen houden. In de Zuunbeek werden al meer dan 100 dode dieren gevonden.

“Ik heb gisteren nog overleg gehad met de Vlaamse Milieumaatschappij. Uit de controles die ze blijven uitvoeren blijkt dat er nog altijd botulisme in het water zit. Er worden ook nog altijd dode dieren gevonden. Bovendien blijft het waterpeil in Zuunbeek bijzonder laag. We volgen de situatie op de voet, zeker met de warmte van de komende dagen,” zegt burgemeester Luc Deconinck.

Alle maatregelen die Sint-Pieters-Leeuw eerder nam, blijven dan ook van kracht. Dat is een toegangsverbod tot de Zuunbeek en de wachtbekkens in de buurt en een verbod om water uit de Zuunbeek op te pompen om akkers te besproeien. Ook uit de wachtbekkens van de Zuunbeek en de waterlopen die er in uitmonden mag je geen water oppompen.

Brandweer probeert vissen in Colomavijver te redden

In de vijver rond het Colomakasteel werden gisteren dan weer een tiental dode vissen aan het wateroppervlak gespot. Door het warme weer stijgt de temperatuur van het water, waardoor dan weer het zuurstofgehalte daalt. De Brandweerzone Vlaams-Brabant West besproeide de vijver met vers water om dat zuurstofgehalte opnieuw te doen stijgen.