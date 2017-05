Nog altijd geen slimme camera's door wegenwerken in Dilbeek

Er staan nog altijd geen nummerplaatherkenningscamera's aan afrit 13 van de Brusselse Ring op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Die camera's hadden er al in februari moeten staan, maar wegenwerken hebben het project ernstig vertraagd. Tegen begin juni zou het systeem actief moeten zijn.

Oorspronkelijk was het plan om het camerasysteem tegen februari actief te hebben. Half maart liet burgemeester Willy Segers (N-VA) weten dat het systeem elk moment geplaatst zou worden. Nu blijkt dat het toch nog even wachten is, door de wegenwerken in de Moeremanslaan. "Er zou onafgesproken een werfkeet zijn geplaatst die in de weg stond om de nodige palen te zetten", aldus burgemeester Willy Segers. "Dit probleem is intussen opgelost."

"Als alles goed verloopt, zullen de camera's op de middenberm en aan de kant van de Rozenlaan tegen begin juni 2017 operationeel zijn", vervolgt Sophie Schuddinck van politie Dilbeek. "Hiermee zal al het verkeer richting Brussel langs de voorzijde en verkeer richting Ninove langs de achterzijde al geregistreerd kunnen wrden. Na het afronden van de werken op de hoek van de Moeremanslaan (oktober

2017) zal één camera van de middenberm verplaatst worden naar die hoek zodat het verkeer richting Ninove langs de voorzijde kan geregistreerd worden."