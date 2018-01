Nog dagen verkeershinder op druk kruispunt Asse

Het waterlek aan het drukke kruispunt werd gisterenavond vastgesteld.

Sindsdien is het quasi onmogelijk om van de N285 rechts af te slaan naar

de N9 richting het gemeentehuis van Asse. Arbeiders zijn een hele nacht

in de weer geweest om het dubbele lek te herstellen.



Dat probleem is intussen van de baan, maar de problemen zullen nog een

tijdje aanslepen want het wegdek raakte zwaar beschadigd en er moet een

boven- en onderlaag worden aangelegd. De onderlaag komt er vandaag of

dit weekend al, voor de volledige herasfaltering moet worden gewacht tot

die eerste laag uitgehard is. De bovenlaag zal maandag, na de

ochtendspits, gegoten worden.



Het verkeer wordt aangeraden om via Zellik naar Asse centrum te rijden,

niet via Ternat.



Op de foto ziet u waar het lek zich situeert. Je kan dus van

de N285 (witte weg) niet (of zéér moeilijk) rechts afslaan naar de N9

(gele weg)