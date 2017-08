Nog geen beslissing doodrijder Merel De Prins (12) uit Zemst

Eind vorige maand was er ophef ontstaan nadat bekend raakte dat Muhammed Aytekin werd vrijgelaten om medische redenen. Volgens zijn advocaat heeft de man een zware oogaandoening en riskeert hij blind te worden. Om zich te laten verzorgen werd Aytekin in mei onder voorwaarden vrijgelaten.

Het parket had vervolgens een wetsarts aangesteld om Muhammed Aytekin te onderzoeken. Volgens het parket staat de medische toestand van Aytekin een gevangenisopsluiting niet in de weg. Maar omdat een wetsarts geen oogarts had de verdediging van Aytekin aangedrongen op een gespecialiseerde arts. De strafuitvoeringsrechtbank had die donderdag moeten aanduiden. Maar dat is dus niet gebeurd. Aytekin blijft dus voorlopig op vrije voeten. De volgende zitting van de strafuitvoeringsrechtbank is gepland op 19 september.

Aytekin reed Merel De Prins uit Eppegem (Zemst) eind 2015 dood op een fietspad in Vilvoorde. Tijdens de feiten reed hij te snel, beschikte hij niet over een rijbewijs en pleegde hij ook vluchtmisdrijf. Pas na 10 dagen gaf hij zich aan. Nadien bleek dat hij al verschillende keren was veroordeeld voor diverse verkeersinbreuken.