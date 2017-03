Nog meer slimme camera's in Lennik

Lennik zet nog meer in op trajectcontrole. Na de Jozef Vandenbosschestraat krijgen nu ook de Brusselstraat en de Schapenstraat slimme camera's.

Vorig jaar liet de gemeente ANPR-camera's plaatsen in de Vandenbosschestraat. Die slimme camera's herkennen de nummerplaten van voertuigen en kunnen ook trajectcontrole uitvoeren.

Lennik breidt dat systeem nu uit. In de Schapenstraat komt er trajectcontrole op het lange stuk tussen de Ninoofsesteenweg en de schoolomgeving. Veel buurtbewoners klaagden daar over onaangepast rijgedrag in de zone 50.

In de Brusselstraat komen er slimme camera's tussen de scherpe bocht in het centrum en het kruispunt met de Groenstraat.