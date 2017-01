Nog steeds geen duidelijkheid over lijk in uitgebrande wagen aan Boskapel Meise

Er is nog steeds geen duidelijkheid over hoe de wagen aan de Boskapel in Imde (Meise) vuur vatte. Dat laat het parket Halle-Vivoorde weten. In de wagen werd na afloop op de passagierszetel een lichaam gevonden.

De brandweer werd maandagochtend opgetrommeld voor een brandend voertuig aan de Boskapel in Imde. De brandweer had het vuur snel onder controle maar voor de inzittende kwam alle hulp te laat. Het is voorlopig niet duidelijk of dit om een wanhoopsdaad gaat of er kwaad opzet is in het spel. Het onderzoek loopt nog steeds.