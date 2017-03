Nog steeds geen evacuatieplan voor Brussels Airport

Een jaar na de aanslag op Brussels Airport, voelt het personeel zich nog steeds niet veilig. Zo is er nog steeds geen evacuatieplan. Er werd dan ook nog nooit een evacuatieoefening gehouden. Dat vertelde een van de luchthavenwerknemers woensdagavond in een herdenkingsprogramma op Eén en wordt bevestigd door de vakbonden.

Na de aanslag op 22 maart 2016 werden een pak veiligheidsmaatregelen op de luchthaven. Zo verdween de kiss & ride-zone voor de vertrekhal en zijn er precontroles voor wie het luchthavengebouw wil betreden. Maar toch voelt het luchthavenpersoneel zich nog steeds niet veilig. Zo getuigde gisteren Danielle Iwens gisteren in het Eén-programma ‘22/3, een jaar later’. Zij werkt aan de incheckbalie van Aviapartner maar volgens haar werd er na de aanslagen nog nooit een evacuatieoefening gehouden en is er zelfs geen evacuatieplan.

Dat wordt door de vakbonden bevestigd. Er zijn volgens hen ook geen verzamelpunten afgesproken in geval van een ramp. Het personeel weet dus niet waar ze naartoe moeten en hoe ze passagiers moeten begeleiden.

Ook stelt het luchthavenpersoneel zich vragen bij de beperkte in- en uitgangen en de werking van de glazen eenrichtingspoortjes in de connector. Voor de veiligheid is deze aangepaste infrastructuur een goeie zaak maar ze kunnen een hinderpaal zijn wanneer grote groepen mensen moeten geëvacueerd worden.