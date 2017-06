Nog steeds geen spoor van 9-jarige jongen die verdween bij Vreemdelingenzaken

Er is nog steeds geen spoor van de 9-jarige Brahim Bakali. Hij werd vrijdagmiddag voor het laatst gezien bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

De niet-begeleide minderjarige was vrijdagmiddag voor een registratieprocedure bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan de Antwerpsesteenweg in Brussel (in de buurt van het Noordstation). Daar is hij voor het laatst gezien. Hoe de jongen is kunnen verdwijnen, is niet duidelijk. Zijn verdwijning werd pas zaterdag opgemerkt toen het opvangcentrum meldde dat hij was niet komen opdagen. Onmiddellijk werd er alarm geslagen. Child Focus spreekt over een alarmerende verdwijning en hekelt het feit dat Vreemdelingen zaken niet sneller de politie heeft ingelicht. Want hierdoor zijn volgens Child Focus kostbare uren verloren gegaan.

Over de leeftijd is er geen duidelijkheid. Volgens de federale politie heeft de jongen de schijnbare leedtijd van een 13-jarige. In het opsporingsbericht van Child Focus gaat het om een 9-jarige jongen. Brahim is mager gebouwd, heeft donker krullend haar en bruine ogen. Hij heeft kleine wondjes op zijn voorhoofd en spreekt Arabisch.

Als u Brahim BAKALI heeft gezien of weet u waar hij zich bevindt, dan vragen de speurders contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800/30.30.0 of met Child Focus op het nummer 116 000. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu