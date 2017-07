Nog veel vraagtekens bij dodelijk ongeval Meise

Er zijn nog veel vraagtekens bij het dodelijk ongeval dat afgelopen vrijdagmiddag gebeurde op de A12 in Meise. Een 76-jarige vrouw kwam daarbij om.

Bij het ongeval, dat omstreeks 15 u gebeurde ter hoogte van de oprit aan de Plantentuin, waren in totaal 4 wagens betrokken. Op het eerste gezicht reed een lichte vrachtwagen er tegen hoge snelheid in op een file. Er waren geen remsporen te zien, maar dat wil volgens het parket van Halle-Vilvoorde nog niet zeggen dat er niet werd geremd. Wagens die uitgerust zijn met ABS bijvoorbeeld, laten geen remsporen achter.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden waarin het ongeval zich voordeed, richten de speurders hun hoop nu op de airbags. Mogelijk gaan de 'chips' die in de airbags zijn ingebouwd die duidelijkheid brengen en is op basis daarvan een reconstructie mogelijk.