Novacomplex in Machelen met sloop bedreigd

Vzw Nova, die de dagelijkse werking van het Novacomplex in Machelen beheert, luidt de alarmbel. De eigenaars zouden het complex willen slopen om er een vastgoedproject te kunnen neerpoten. En dat zou een kleine ramp zijn voor het verenigingsleven in Machelen, waarschuwt de vzw.

In 1955 lieten de vzw Parochiale Werken en de Kerkfabriek Sint-Gertrudis het ontmoetingscentrum Nova bouwen in Machelen. Van meet af aan was het een plek waar het verenigingsleven zich thuisvoelde. De centrale filmzaal 'Kinema Nova' binnenin trok de eerste jaren ook veel volk. Vanaf 1976 werd die zaal omgevormd tot concertzaal en thuisbasis voor de harmonie Sint-Cecilia.

Het beheer van de zaal is sinds 1971 in handen van de onafhankelijke vzw Nova. Die gaat er prat op dat de werking zelfbedruipend is en dat het complex van goudwaarde is voor het verenigingsleven in Machelen. Jaarlijks vinden er ruim 400 manifestaties plaats.

Vorig jaar hebben de eigenaars bekendgemaakt dat ze de zaal willen laten slopen om er een vastgoedproject mogelijk te maken. Vzw Nova probeert sindsdien om hen op andere gedachten te brengen, maar vreest hoe langer hoe meer dat de sloophamer onvermijdelijk wordt. Daarom luidt de vzw nu de alarmbel.