Nu al heibel over oproepingsbrieven in Linkebeek

Voor het versturen van de oproepingsbrieven bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen blijft in de faciliteitengemeenten de omzendbrief Peeters van kracht. Dat laat het kabinet van minister van Binnenlands Bestuur Homans (N-VA) weten in een reactie op de aankondiging van de nieuwe kandidaat-burgemeester Yves Ghequiere (LB) dat Linkebeek bij de volgende verkiezingen de oproepingsbrieven zullen verstuurd worden conform enkele bepalingen uit het arrest van de Raad van State van 20 juni 2014.

De Raad van State stipuleerde in het betrokken arrest onder meer dat Franstaligen in faciliteitengemeenten, die overheidsdocumenten in hun taal willen ontvangen, hiertoe slechts één keer om de vier jaar een verzoek in die zin moeten indienen. Dit impliceert volgens Ghequiere dat Franstaligen uit Linkebeek, die zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 december 2015 op die manier lieten registreren, bij de lokale verkiezingen in 2018 automatisch een Franstalige oproepingsbrief zullen opgestuurd krijgen. Volgens de woordvoerder van minister Homans Jan Van der Vloet is en blijft echter de omzendbrief-Peeters nog steeds van kracht. Volgens deze omzendbrief dienen Franstaligen die een Franstalig document willen ontvangen dit telkens opnieuw aan te vragen.

Dit dispuut leidde eind december ook tot heibel in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode. De Vlaamse oppositie had toen scherpe kritiek op het feit dat de Franstalige meerderheid zich baserend op dit arrest van de Raad van State 15.000 euro uittrok voor een communicatiecampagne om inwoners te informeren dat om documenten in het Frans te krijgen hiertoe slechts één keer om de vier jaar een verzoek moesten indienen. Geertrui Windels, die namens de Vlaamse oppositie in het schepencollege van Rode zetelt, wees er toen op dat deze bepaling uit dit arrest geen enkele bindende waarde heeft omdat deze vermeld stond in het motiverend gedeelte.

Ghequiere is de Linkebeekse schepen die maandag door de Franstalige meerderheid zal voorgedragen worden als kandidaat-burgemeester nadat Thiéry voor de derde maal in het zand beet bij de Raad van State tegen zijn niet-benoeming. De Vlaamse regering weigerde keer op keer Thiéry te benoemen omdat Linkebeek bij het versturen van de oproepingsbrieven telkens opnieuw de omzendbrief-Peeters overtrad. Ook de benoeming van burgemeesters in Kraainem en Wezembeek-Oppem werd in het verleden om dezelfde reden geweigerd.