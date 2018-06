Nu ook nachtcontroles blauwe zone in Ruisbroek

Vanaf 25 juni 2018 start de gemeente Sint-Pieters-Leeuw met nachtcontroles bij de handhaving van de blauwe zone in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw). Dat is één van de maatregelen die wordt doorgevoerd na de eerste evaluatie van "één jaar blauwe zone".

Jan Desmeth, Leeuws Schepen van Mobiliteit (N-VA): "Er wordt nog extra controle ingepland overdag en we starten met nachtcontroles. Doordat de blauwe schijf een ‘12-uren-schijf’ is en de parkeerduur 4 uur bedraagt, werd hier en daar misbruik vastgesteld via het "slim gebruik" van de blauwe schijf. Dat stoot - terecht - tegen de borst van onze vele inwoners, die de regels wel respecteren! Door nachtcontroles kan dit misbruik vermeden worden. Aanvankelijk gebeuren die door gemeenschapswachten en lokale politie, binnenkort door een gespecialiseerd bedrijf. Voor eigenaars van voertuigen met buitenlandse nummerplaten werken we met een speciaal incassobureau.”

Tijdens de controlerondes werden in totaal 1.300 wagens, die zich niet aan de regels hielden, opgeschreven. Zij kregen – na het geven van een eerste verwittiging – een bon van 25 euro onder de ruitenwisser. Chauffeurs die hun retributies niet betaalden werden na 5 overtredingen geblokkeerd met een wielklem. De gemeente paste dit reglement 4 maal toe, waarna de eigenaars hun achterstallige schuld betaalden.

De evaluatie leert verder dat inwoners of bezoekers van Ruisbroek over het algemeen makkelijker plaats vinden dan voorheen en dat vooral het grote aantal bestelwagens dat in Sint-Pieters-Leeuw parkeert, meer dan gehalveerd is. De extra aangelegde parkings zoals die aan het voetbalveld en het OCMW worden goed gebruikt.

In februari 2019 volgt een nieuwe grondige evaluatie, op basis van nieuwe metingen.