Nu ook petitie van voorstanders nieuw sportcomplex in Londerzeel

Er kan nog steeds niet begonnen worden met de bouw van het nieuwe sportcomplex en zwembad aan de Lijsterstraat in Londerzeel. Dat komt omdat de bouwvergunning er na protest van het buurtcomité nog steeds niet is. Intussen is het zwembad volgens het voorziene werkschema gesloten en is de sporthal beperkt beschikbaar. "Elke vertraging zuigt de Londerzeelse sportverenigingen leeg, want leden zoeken alternatieven als ze geen gebruik kunnen maken van de accommodatie", zegt Inge Daelemans uit Londerzeel-Sint-Jozef. Zij tekende net als 200 andere gebruikers van het oude sportcomplex, zwembad en cafetaria een petitie voor de snelle realisatie van het nieuwe sportcomplex op dezelfde plaats. “Iedereen kan de online-petitie tekenen, maar veel belangrijker is nog om suggesties achter te laten zoals het promoten van openbaar vervoer, de fiets, shuttlediensten, enz... om naar het sportcomplex te komen. Elk idee dat het project verder kan helpen en nuttig is voor alle gebruikers en de omgeving, is welkom. Ik ben niet tegen het actiecomité of zo, ik wil gewoon een oplossing voor iedereen", hoopt Daelemans.

Schepen van Sport Gerda Verhulst (N-VA) juicht haar initiatief toe. "Ik hoop dat deze positieve insteek iets kan betekenen voor de realisatie van het sportcomplex, want er is nood aan. Niet alleen de individuele sporters, maar ook scholen en verenigingen zitten op hun honger en hopen dat het nieuwe sportcomplex snel kan worden geopend. We hopen dat de bouwvergunning nog deze maand wordt afgeleverd door de provincie. Daarna is er opnieuw een openbaar onderzoek", aldus Verhulst. Het actiecomité Zwembad Londerzeel liet eerder weten in beroep te zullen gaan als de bouwvergunning wordt afgeleverd. Het comité blijft bij zijn standpunt dat het project te groots is voor Londerzeel. Ook vreest het comité te druk verkeer, het verdwijnen van groen, verhoging van de parkeerdruk door te weinig parking en extra hinder en lawaai.