OCAD raadt gemeenten aan om waakzaam te zijn tijdens carnavalsfeesten

Het OCAD, dat het terreurdreigingsniveau in ons land analyseert, raadt carnavalsgemeenten aan om eventueel bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen. Het OCAD benadrukt wel dat er geen sprake is van een concrete terreurdreiging tegen carnavalsfeesten.

Het OCAD zelf vaardigt geen specifieke veiligheidsmaatregelen uit. Die zijn ook niet nodig omdat er geen specifieke dreiging is. Maar net als de kerstmarkten zijn ook carnavalsstoeten een zogenaamd soft-target of een potentieel doelwit voor terroristen. Denk maar aan de aanslag met een vrachtwagen op een van de kerstmarkten in Berlijn. Het OCAD heeft in het raam hiervan de verschillende politiezones gecontacteerd. Het is echter aan de politiediensten zelf om te beslissen welke bijkomende veiligheidsmaatregelen ze nemen.