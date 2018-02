Ochtendspits voorlopig gespaard van sneeuw

De ochtendspits blijft voorlopig gespaard van slecht weer. Er was sneeuw voorspeld, die de ochtendspits in het honderd zou doen lopen. Niettemin blijft Wegen en Verkeer iedereen oproepen om zoveel mogelijk thuis te blijven.

De voorspelde sneeuw komt wellicht later dan voorspeld en daardoor verloopt de ochtendspits beter dan verwacht. Volgens de weersvoorspellingen komt de sneeuw vanaf ongeveer 8 uur aan in het westen en trekt die nadien door naar de rest van het land. Voorlopig geen chaos op de weg dus, al is het gevaarlijk om te vroeg te juichen. Vanaf de middag en zeker in de namiddag zijn er hevige sneeuwbuien. En dus raadt Wegen en Verkeer iedereen aan om, als het kan, thuis te blijven.

Wegen en Verkeer laat weten dat de temperaturen vandaag de hele dag rond het vriespunt schommelen, wat betekent dat de wegen er gevaarlijk glad kunnen bijliggen.