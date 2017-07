OCMW Kapelle-op-den-Bos start boodschappendienst

Volgende week dinsdag starten in Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos) werken aan de Londerzeelseweg. De plaatselijke Colruyt Okay-winkel maakt van de gelegenheid gebruik om te renoveren. Daarom sluit de buurtwinkel voor een tijdje de deuren en dat is geen goed nieuws voor de oudere mensen in de omgeving die minder mobiel zijn. Zij zijn aangewezen op winkels in Kapelle-Centrum en andere gemeenten. Het OCMW start daarom een boodschappendienst.

Else De Wachter, OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken: “Ik nam contact op met Carrefour Market 'Den Bels' in het centrum van de gemeente om de boodschappendienst te organiseren. Iedere dinsdag vóór 10 uur ’s ochtends worden de boodschappen doorgegeven aan de Carrefour Market (via 015/71.12.26). Het OCMW zal diezelfde dag de boodschappen aan huis brengen. Iedere vrijdag kunnen mensen met de bus van het OCMW worden opgepikt om zelf in de Carrefour-winkel boodschappen te doen. Hiervoor nemen zij telefonisch contact op met het OCMW (via 015/71.92.10) en dat ten laatste dinsdag vóór 11.30u.”

De boodschappendienst vraagt van het OCMW een extra inspanning. Het is vakantie en daardoor zijn er minder personeelsleden. Bedoeling is daarom om een pool van vrijwilligers uit de buurt (De Beughemlaan, Wilgenplein, Grotstraat, Sint-Martinuswijk, Dichterswijk, … ) te starten. “Op die manier kunnen we het aanbod uitbreiden naar andere noodzakelijke diensten zoals apotheek, post, …”, aldus Else De Wachter.