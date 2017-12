OCMW Kapelle-op-den-Bos stelt winternoodplan voor

Volgens Else De Wachter, voorzitter van het OCMW in Kapelle-op-den-Bos, gaat het om verschillende vormen van hulp waarop de inwoners een beroep kunnen doen. "Hulp kan gaan van het herstellen van bevroren leidingen, sneeuwruimen, hulp bij boodschappen en het aan huis bezorgen van maaltijden", aldus Else De Wachter.

De buurtwinkel in Ramsdonk is weer open. Else De Wachter: "Het project boodschappendienst, ontstaan in functie van de sluiting van deze buurtwinkel, wordt de komende weken geëvalueerd. Daarbij gaan we nagaan of het haalbaar is om dit structureel in te bedden in onze werking en dit voor alle kwetsbare mensen in Kapelle-op-den-Bos. Hiervoor gaan we samenwerken met de plaatselijke handelaars en een heel team van vrijwilligers."

Het OCMW van Kapelle-op-den-Bos roept alle inwoners van de gemeente op om buren, kennissen en familieleden niet te vergeten bij koude winterdagen en waar mogelijk een helpende hand te reiken. Crisissituaties kunnen worden gemeld op het OCMW via het nummer 015 71 92 10 of via info@ocmw-kapelle-op-den-bos.be