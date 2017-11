OCMW-rusthuis Filfurdo is grootste investering stad Vilvoorde ooit

In Vilvoorde opent Filfurdo de deuren. Filfurdo is de naam van het nieuwe OCMW-rusthuis. Het gaat om de grootste investering ooit voor de stad Vilvoorde: 36,5 miljoen euro. In Filfurdo is plaats voor 181 senioren.

De opening van het nieuwe OCMW-rusthuis heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De oorspronkelijke plannen en het idee om een nieuw woonzorgcentrum te bouwen, dateren al van 2007. Onder andere met de sanering van de gronden werd heel wat tijd verloren. Filfurdo, dat in de plaats komt van het oude Ter Linde, is gelegen tussen de Harensesteenweg, de Trawoolstraat en de gedempte Zenne.

Volgens OCMW-voorzitter Jan Anciaux is Filfurdo goed voor de opvang van 181 senioren. Verder is er ook een kortverblijf met 10 woongelegenheden, een lokaal dienstencentrum en een dagverzorgingscentrum. Er is zelfs een kinderdagverblijf waar in totaal 14 kinderen terechtkunnen.

Met een kostprijs van 36,5 miljoen euro is Filfurdo de grootste investering die de stad Vilvoorde ooit deed. Het OCMW kreeg wel een subsidie van 13,5 mijoen euro van de Vlaamse overheid.