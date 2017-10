OCMW Vilvoorde introduceert honden binnen de zorg

Dat honden een positieve invloed hebben op oudere mensen, is intussen voldoende bewezen. De mensen worden meer gemotiveerd om te bewegen, ze praten meer en ze zijn meer ontspannen. Volgens Jan Anciaux, schepen en OCMW-voorzitter in Vilvoorde, is 'honden binnen de zorg' een project dat wel degelijk vruchten afwerpt.

Daarbij engageren zowel de gezinshelpster als de klant zich om de regels van het spel te respecteren. "De gezinshelpster is verantwoordelijk voor haar huisdier. Ze oordeelt of haar hond geschikt is om binnen de zorg te gebruiken en ze voorziet de hond van de nodige inentingen. De klant moet van zijn kant een document invullen en terugbezorgen aan het OCMW. Van zodra we dat document hebben ontvagen, mag de gezinshelpster haar hond meenemen naar de klant thuis."

Vilvoorde wil het project alvast zoveel mogelijk promoten bij de thuiswonende bejaarden.