OCMW Vilvoorde zet hond in tegen eenzaamheid

Het OCMW van Vilvoorde start met een uniek project. Gezinshelpsters kunnen nu hun eigen hond meenemen naar klanten die geen bezwaar hebben tegen een viervoeter in huis. Honden binnen de zorg werden al ingezet in woonzorgcentra maar met dit project wil het OCMW ook thuiswonende bejaarden laten genieten van een gezelschapsdier.

Straks volgen we in ons nieuws gezinshelpster Sandra. Zij gaat met haar hondje Pippa één keer per week langs bij Lucienne. Lucienne is tachtig, woont al jaren alleen en heeft zelf geen hond. Lucienne kijkt iedere week vol ongeduld uit naar de komst van Sandra en Pippa. De hond zorgt voor extra gezelschap bovenop de hulp die Lucienne krijgt.

Het verhaal van Lucienne bewijst het: een hond zorgt ervoor dat oudere mensen zich minder eenzaam voelen en dat ze onbewust meer gaan bewegen, bijvoorbeeld als ze de viervoeter willen aaien.

Straks het hele verhaal in ons nieuws.