Octopusplan moet schoolomgevingen in Asse veiliger maken

In Asse is het gemeentebestuur gestart met het aanbrengen van 'Octopusthermoplasten'. Dat zijn kleurrijke, vrolijke vormen die de omgeving van scholen in Asse kindvriendelijker en herkenbaar moeten maken. Het woord 'school' staat daarbij duidelijk leesbaar op de weg om zo weggebruikers te sensibiliseren.

De markeringen zijn een onderdeel van het Octopusplan, een initiatief van de Voetgangersbeweging, dat schoolomgevingen veiliger en kindvriendelijker wil inrichten. Mede dank zij het Octopusplan wil Asse alle knelpunten in schoolomgevingen op zijn grondgebied aanpakken. De nu aangebrachte vrolijke markeringen zijn het eerste zichtbare resultaat van een ruimer plan voor meer verkeersveiligheid en kindvriendelijkere schoolomgevingen in Asse. Vorig jaar werden in Asse de scholen bevraagd en die bevraging zal nog meer ingrepen op het terrein opleveren.

In Asse heeft elke school alvast een Octopuspaal. Aan elke school komt ook een exra accentpaal en Octopusthermoplasten op het wegdek. Het is de bedoeling om op die manier de schoolomgeving beter zichtbaar te maken. Aan gemeentelijke basisschool De Schatkist wordt de Mollestraat een fietsstraat (tot aan de Tuinwijk). Het gemeentebestuur start ook met een proefproject aan kleuterschool het Klimmertje in de vorm van educatieve stoeptegels.

Via de school ontvangen ouders in Asse een folder met de nodige informatie, waarbij alle aanpassingen aangeduid staan op een overzichtelijke kaart.

Het is de bedoeling dat het initiatef over de rest van Vlaanderen navolging krijgt, maar in Asse is men alvast de goede weg ingeslagen.