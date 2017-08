Oetingen maakt zich klaar voor een nieuw wereldrecord BBQ

Momenteel staat het record op naam van de Fielosoofen uit Turnhout. Zij bakten 41 uren en 3 minuten onafgebroken vlees en vis. Dat record willen Björn Bouquiaux en Jo Vinck nu verbeteren. De doelstelling ligt op 51 uren, 51 minuten en 51 seconden. De start wordt gegeven op zondagochtend 10 u. Doorlopend is er animatie en zijn er ook optredens van onder meer Yves Segers, Nico, Bart Agneessens, The Mighty Moustaches, The New Flamingo’s enz. Het volledige programma vind je op http://wereldrecordbbqoetingen.be. De opbrengst gaat integraal naar enkele goeie doelen. (foto Jo Vinck)

Oetingen, het Mekka van de wereldrecords

Het is niet de eerste keer dat Oetingen een wereldrecord organiseert. In de jaren ’90 sneuvelde er om de haverklap wel een wereldrecord. En toeval of niet: grote bezieler was toen Freddy Bouquiaux, de vader van de nieuwe kandidaat-recordhouder Björn Bouquiaux. Beleef opnieuw hoe in 1995 het wereldrecord ‘tafelvoetbal’ verbeterd werd.