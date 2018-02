Oetingse herder verwacht honderdste lammetje dit jaar

De afgelopen weken kende zijn kudde schapen een enorme uitbreiding. De lammetjes zijn vroeg op het seizoen geboren. Want eens de lammeren zijn opgegroeid, worden ze door herder Hugo ingezet voor begrazingsprojecten in het Pajottenland en in de Zennevallei. De kudde bestond al uit zestig ooien en een zestigtal jaarlingen. Al meer dan een maand staat herder Hugo elke nacht op om de lammeren te verzorgen of om te helpen bij de geboorte. Want er kunnen al eens complicaties optreden. Zo had één van de lammetjes moeilijkheden met de ademhaling. Uiteindelijk moest Hugo zelfs een mond-op-mondbeademing toepassen. Hugo staat er niet alleen voor, zo wordt hij bijgestaan door drie Bordercollies. Om de toekomst te verzekeren is Ice, de herdershond onlangs bevallen van 6 puppy’s. De volgende generatie staat duidelijk al klaar!