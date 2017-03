Officiële opening sportzaal PIVO

De nieuwe sporthal van het PIVO in Asse is al sinds januari in gebruik, maar de officiële opening vond gisterenavond plaats. De leerlingen van de politie- en brandweerschool hadden nood aan een nieuw gebouw om te sporten en les te volgen, maar 's avonds en in het weekend kunnen er 22 sportverenigingen uit Asse terecht. De sporthal is ongeveer 90 uur per week bezet en wordt dus optimaal benut.

De rode loper ligt uitgerold en het lint is doorgeknipt. De nieuwe sporthal van PIVO is nu officieel geopend. Het is een BEN-gebouw, wat staat voor Bijna Energie Neutraal. Nog een pluspunt is de unieke samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Asse. Omdat leerlingen van de politie- en brandweerschool vooral overdag sporten en les volgen in het gebouw, is er 's avonds en in het weekend plaats voor de sportverenigingen van Asse. Ook 2 lagere scholen mogen de zaal gebruiken voor turnlessen. Zo is de sporthal ongeveer 90 uur per week bezet.